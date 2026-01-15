ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Belediyemizin hüküm ve tasarrufunda bulunan aşağıda adresi ve kullanım amacı belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kiraya verilecektir.

S.NO KİRALIK YERİN ADRESİ KULLANIM AMACI 120 AYLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ KİRA SÜRESİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 Bahçekapı Mahallesi imar planının 48504 ada 2 parsel kuzeyi park alanı üzeri Çay Bahçesi/Kafeterya yeri 7.200.000,00-TL+KDV

(yedimilyonikiyüzbinTL) 216.000,00-TL

(ikiyüzonaltıbinTL) 120 AY 27.01.2026 14:30

2 Bahçekapı Mahallesi imar planının 13467 ada batısı park alanı üzeri Çay Bahçesi/Kafeterya 14.400.000,00-TL+KDV

(ondörtmilyondörtyüzbinTL) 432.000,00-TL

(dörtyüzotuzikibinTL) 120 AY 27.01.2026 14:35

3 Yeşilova Mahallesi imar planının 47563 ada güneyi park alanı üzeri Çay Bahçesi/Kafeterya yeri 8.400.000,00-TL+KDV

(sekizmilyondörtyüzbinTL) 252.000,00-TL

(ikiyüzelliikibinTL) 120 AY 27.01.2026 14:40

1) İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte, 30 Ağustos Mahallesi, Şehit Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

2) İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a, 36, 37, 38, 39, 40, 41'nci maddelerine göre kapalı teklif usulü ile ihale edilen yerlere ait şartname çerçevesinde yapılacaktır.

3) İhaleye çıkarılan taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde bedelsiz görülebilecek olup söz konusu şartnamelerin her biri ayrı ayrı olmak üzere 25.000,00-TL + KDV (yirmibeşbin TL + KDV) karşılığında satın alınacaktır.

4) İhale konusu kiralık yerlerin muhammen bedeli; 120 aylık tahmini kira bedeli+KDV'dir. İhale edilen yerlere ilişkin ihale sonucunda belirlenen kira bedelleri ikinci ve üçüncü yıllarda Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan Tüketici Fiyatı Endeksi (TÜFE-12 aylık ortalamalara göre yüzde değişim) (%) nispetinde artırılır. Sözleşme başlangıç tarihinden itibaren 5'inci yıldan sonraki kira bedelleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre belirlenir.

5) İsteklilerde aranan şartlar;

5.1) Gerçek kişiler için;

5.1.1) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi. 5.1.2) Yerleşim Yeri Belgesi. 5.1.3) Son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı belgesi. 5.1.4) Gerçek kişiler adına katılanlar için vekaletname aslı veya noter onaylı örneği.

5.2) Tüzel kişiler için;

5.2.1) Ticaret Odası Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi. 5.2.2) Tüzel kişiler adına katılacaklar için Yetki Belgesi ve İmza Sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği.

5.2.3) Şirket yetkililerinin son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı. 5.2.4) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak girişim beyannamesi .

5.3) İhale yasaklısı olmadığına dair isteklilerin yazılı beyan vermeleri gerekmektedir.

5.4) İlan tarihinden sonra Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair (yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge.

5.5) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklilerin yazılı beyan vermeleri gerekmektedir.

5.6) İstekliler, ihale yasaklısı olmadığına ve ihale konusu taşınmazı yerinde gördüğüne dair yazılı beyanda bulunacaklardır.

5.7) İstekliler şartnamenin satın alındığına dair tahsilat makbuzunu ibraz edeceklerdir.

6) Geçici teminat bedeli; Belediye veznesine veya hesabına nakit olarak yatırılabileceği gibi bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler geçici teminat olarak kabul edilir.

7) İhale komisyonu Belediye Encümeni olup isteklilerin belgelerini, beyanlarını ve tekliflerini 27.01.2026 tarihi saat 14:00'a kadar İhale Komisyonuna ulaştırmaları şarttır.