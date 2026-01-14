İLAN

TRABZON

2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/287 Esas

KARAR NO : 2025/534

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davacının davasının KABULÜ ile; Trabzon ili Tonya ilçesi Kaleönü mahallesi/köyü Cilt No:3 Hane No:39'da nüfusa kayıtlı Yusuf ve Fatma'dan olma 04/11/1985 Achern/Almanya doğumlu (T.C.No:35672214448) FATİH YILDIRIM ile aynı hanede nüfusa kayıtlı Never ve Canan'dan olma 10/02/1990 Gengenbach/Almanya doğumlu (T.C.No:14585178290) CANSU YILDIRIM'ın boşanmalarına ilişkin Baden-Baden Sulh Mahkemesi'nin 23/06/2023 tarih ve 2 F 17/22 sayılı 15/08/2023 tarihinde kesinleşen ilamın TANINMASINA ve TENFİZİNE,

