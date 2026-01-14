T.C.

SİMAV

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/142 Esas Konu : ilanen tebligat İLAN

Davacı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Davalı Tuncay BAYSARI aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasında Davalı Tuncay BAYSARI'nın adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden, Mahkememizin 24/12/2024 tarih 2024/142 Esas 2024/124 Karar sayılı ilamı TK 28. Maddesi ve devamı maddeleri uyarınca 58.......56 T.C kimlik numaralı Mustafa ve Fecriye oğlu Davalı Tuncay BAYSARI'ya iş bu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

