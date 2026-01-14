T.C. İSTANBUL ANADOLU 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No: 2024/1224Esas

İLAN METNİ/

Mahkememize ait 2024/1224 Esas 2025/616 Karar sayılı ve 24/10/2025 tarihli ilamı ile sanık KENAN OKUR hakkında 7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verildiği, sanığın Türkiye'de tebligata yarar açık adreslerinin tespit edilemediği ve gerekçeli kararın tebliğinin yapılamadığı anlaşıldığından, sanıklarhakkında kurulan hükme yönelik kararın ilanından itibaren 14 gün içerisinde mahkememize bizzat vereği veya başka bir Asliye Ceza Mahkemesi aracı kılınarak vereceği istinaf dilekçesi ile kullanılabileceği istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar süresinde istinaf yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen duyurulur"

Basın No: ILN02381352 #ilan.gov.tr