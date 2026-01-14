T.C. EDİRNE 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİN'DEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/243 Esas

KARAR NO : 2025/460

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 06/11/2025 tarihli ilamı ile TCK 158/1-f maddesi gereğince 5 Yıl Hapis cezası ve 100.000,00 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılan sanık hakkında verilen karar sanık TUBA DOLAŞ (Ramazan ve Yıldız kızı, 14/04/2005 VİRANŞEHİR doğumlu, 12060028818 TC Kimlik Nolu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve Cumhuriyet Savcısının sunmuş olduğu istinaf dilekçesi kendisine tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin ve C. Savcısının istinaf dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek (veya gönderilecek) dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle TEKİRDAĞ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İSTİNAF kanun yoluna gidilebileceği aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN OLUNUR.13/01/2026

