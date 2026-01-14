İLAN

T.C. BALIKESİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/246 Esas

DAVALI : AKAY GÜVENLİK YEMEK TEMİZLİK HİZMETLERİ MEDİKAL İNŞAAT İLAÇLAMA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Davacı tarafından aleyhinize açılan İş (Kurumun İşverenden Rücuen Tazminat İstemli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce bilinen adresinize daha önce çıkarılan tebligatlar iade olmuş, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ilanen tebliğ yapılmıştır.

Gelinen aşamada aldırılan bilirkişi raporunun da tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02380838 #ilan.gov.tr