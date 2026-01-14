İLAN

ŞİRAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/113 Esas

KARAR NO : 2022/132

DAVALI : Nezaket İBİŞ - 40339557646

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce belirtilen adresinize gerekçeli karar ekli tebligat çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız/adreste tanınmıyor gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"HÜKÜM:

1-Davanın KABULÜ İLE;

-Kamulaştırmaya konu Gümüşhane ili, Şiran İlçesi, Darıbükü Köyü, 141 ada 4 parsel numaralı tapuda kayıtlı bulunan taşınmazın, Fen bilirkişisi Murat Güler'in 01/02/2022 tarihli raporuna ekli krokide "R1" ile gösterilen 394,26 m2'lik kısmının davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile davacı TEİAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

2-Kamulaştırma bedelinin toplamda 1.511,62 -TL olarak tespitine,

3-Kamulaştırma Kanunu'nun 10/9 maddesi gereğince davanın açıldığı tarih olan 25/07/2019 tarihinden itibaren 4 ay içinde dava sonuçlanmadığından 4. ayın bitimi olan 26/11/2019 tarihine kadarbelirtilen bedel olan 1.511,62-TL'ye kanuni faiz uygulanmasına ve davacıdan alınarak tapu kaydı ve veraset ilamındaki hisseleri oranında takyidatların da yansıtılarak ödenmesi için HALK BANKASI ŞİRAN ŞUBESİNE MÜZEKKERE YAZILMASINA, yazılacak müzekkereye kararın ve tapu kaydının bir suretinin eklenmesine,

4-Tespit olunan kamulaştırma bedeline, dava konusu taşınmazların üzerinde bulunması halinde, takyidatların yansıtılmasına,

5-Mahkememiz gerekçeli kararının, kararın kesinleşmesi beklenmeksizin, tescil işlemleri için Şiran Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

6-Fen bilirkişisi Murat Güler'in 01/02/2022 tarihli raporu ve eki krokinin mahkememiz gerekçeli kararının eki sayılmasına,

7-Alınması gereken 80,70 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 44,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 36,30 TL harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

8-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

9-Arta kalan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde yatırana iadesine,

10-Davalı Hasan BOZU kendini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereği1.511,62-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı Hasan BOZU'ya verilmesine,

Dair, davalı vekilinin yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda, tescil yönünden kesin, bedel yönünden ise kararın tebliğinden itibaren 2 Hafta İçindeTrabzon Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Kanun Yoluaçık olmak üzere karar verildi."

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 31/12/2025

Basın No: ILN02380145 #ilan.gov.tr