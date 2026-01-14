MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

İLAN
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü(2. Bölge Müdürlüğü) tarafından aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların kamulaştırılmaya tabi tutulduğu, kamulaştırma işlemlerinin 2942 sayılı yasanın 8. maddesi gereğince yerine getirildiği, parsel maliki/malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, Mahkememizde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve davacı kurum adına tescili davası açıldığı veaçılan davanın duruşmasının 20/02/2026 tarihinde yapılmasına karar verildiği 2942 sayılı yasa ve bu yasada değişiklik yapan 4650 sayılı yasanın10. maddesi gereğince ilan olunur. 2025/469 Manisa-Şehzadeler, Örnekköy mah. 29 parsel 45,00 m2 2025/470 Manisa-Şehzadeler, Örnekköy mah. 209 parsel 156,00 m22025/471 Manisa-Şehzadeler, Örnekköy mah. 207 parsel 121,94 m2
2025/472 Manisa-Şehzadeler, Sancaklıbozköy mah. 196 ada47 parsel 520,34 m2
2025/473 Manisa-Şehzadeler, Sancaklıbozköy mah. 190 ada75 parsel 1.050,08 m2
2025/474 Manisa-Şehzadeler, Örnekköy mah. 226 parsel 367,00 m2
2025/475 Manisa-Şehzadeler, Örnekköy mah. 152 ada 2 parsel 285,14 m2
2025/476 Manisa-Şehzadeler, Örnekköy mah. 28 parsel 78,00 m2
2025/477 Manisa-Şehzadeler, Sancaklıbozköy mah. 196 ada51 parsel 68,13 m2
2025/478 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 223 ada23 parsel 700,38 m2
2025/479 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 133 ada 114 parsel 210,68 m2
2025/480 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 133 ada79 parsel 5.239,14 m2
2025/481 Manisa-Şehzadeler, Şehitler mah. 888 ada52 parsel 99,83 m2
2025/482 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 145 ada 2 parsel 191,72 m2
2025/483 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 130 ada63 parsel 92,35 m2
2025/484 Manisa-Şehzadeler, Örnekköy mah. 210 parsel 89,00 m2
2025/485 Manisa-Şehzadeler, Şehitler mah. 888 ada86 parsel 1.885,27 m2
2025/486 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 145 ada 1 parsel 74,97 m2
2025/487 Manisa-Yunusemre, Uncubozköy mah. 201 ada 4 parsel 360,65 m2
2025/488 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 133 ada111 parsel 1.227,93 m2
2025/489 Manisa-Şehzadeler, Örnekköy mah. 212 parsel 36,00 m2
2025/490 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 230 ada84 parsel 985,66 m2
2025/491 Manisa-Şehzadeler, Karaoğlanlı mah. 3931 parsel 795,27 m2
2025/492 Manisa-Şehzadeler, Karaoğlanlı mah. 4101 parsel 1.255,62 m2
2025/494 Manisa-Şehzadeler, Karaoğlanlı mah. 3801 parsel 97,11 m2
2025/495 Manisa-Şehzadeler, Örnekköy mah. 375 parsel 646,31 m2
2025/496 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 189 ada 2 parsel 114,91 m2
2025/497 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 188 ada30 parsel 497,70 m2
2025/498 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 238 ada 7 parsel 67,56 m2
2025/499 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 199 ada 26 parsel 801,76 m2
2025/500 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 211 ada 1 parsel 290,40 m2
2025/501 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 212 ada 2 parsel 1.277,26 m2
2025/502 Manisa-Şehzadeler, Sancaklıbozköy mah. 196 ada56 parsel 129,36 m2
2025/503 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 202 ada 20 parsel 307,65m2
2025/504 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 201 ada 64 parsel 183,09m2
2025/505 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 238 ada 8parsel 218,25m2
2025/506 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 199 ada18parsel 41,74m2
2025/507 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 213 ada 1parsel 1.479,02m2
2025/508 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 209 ada12parsel 2.351,56m2
2025/509 Manisa-Şehzadeler, Örnekköy mah. 67 parsel 72,48 m2
2025/510 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 225 ada 1parsel 757,14 m2
2025/511 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 214 ada91parsel 537,85m2
2025/512 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 214 ada93parsel 4.050,08m2
2025/513 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 226 ada 1parsel 70,56m2
2025/514 Manisa-Şehzadeler, Sancaklıbozköy mah. 196 ada55 parsel 414,74 m2
2025/515 Manisa-Şehzadeler, Sancaklıbozköy mah. 196 ada52 parsel 1.406,18 m2
2025/516 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 209 ada11parsel 860,35m2
2025/517 Manisa-Şehzadeler, Karaoğlanlı mah. 3794parsel 112,80 m2
2025/518 Manisa-Şehzadeler, Karaoğlanlı mah. 1839parsel 140,00 m2
2025/519 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 162 ada7 parsel 78,44m2
2025/520 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 188 ada2 parsel 354,84m2
2025/521 Manisa-Yunusemre, Uncubozköy mah. 200 ada13parsel 3.524,49m2
2025/536 Manisa-Şehzadeler, Yukarıçobanisa mah. 199 ada8 parsel 4,42m2
2025/537 Manisa-Yunusemre, Uncubozköy mah. 114 ada 3parsel 5.432,21m2
