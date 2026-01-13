T.C. İSTANBUL 25. SULH HUKUK MAHKEMESİ
SAYI : 2023/160 Esas
2. İLAN
Miras bırakan Yunanistan ülkesi, Messinia şehri, Kalamata ilçe, AK 55***7 numaralı kimliğe sahip Ioannis KOUTSIS'in mirasçıların tamamı bilinmediğinden, mirasçısı bulunup bulunmadığı, murisin varsa mirasçılarının 1 ay içinde mirasçılık sıfatlarını mahkememize bildirmeleri aksi takdirde TMK.'nun 594. md. gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın Devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluklarında verileceği hususu 2.kez ilan olunur.08/01/2026
