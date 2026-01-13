T.C. GAZİANTEP İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

GAZİANTEP 09/01/2026

İCRA DAİRESİ

2025/2 İFLAS

GAZİANTEP İCRA ve İFLAS DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İFLASIN KAPATILMASINA İLİŞKİN İLAN

MÜFLİS : AKİF ERDOĞAN TEKSTİL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 0280447190 Vergi Nolu

Yukarıda belirtilen müflisler hakkında verilmiş olan iflasın Gaziantep 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2025/1088 Esas, 2025/1070 Karar ve 25/11/2025 tarihli sayılı ilamı ile İcra ve İflas Kanunu'nun 254. maddesi gereği KAPATILMASINA karar verilmiş olup söz konusu karar 18/12/2025 tarihinde kesinleşmiştir.

İflasın kapatılmasına ilişkin ilam incelenmek üzere dosyada hazır bulundurulmakta olduğu ilanen tebliğ olunur. 09/01/2026

Basın No: ILN02380426 #ilan.gov.tr