T.C. DEMRE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İli, Demre İlçesi, Çevreli (Tırmısın) Mahallesi, Köyönü Mevkii, 101 Ada, 280 Parsel sayılı taşınmaz Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanındadır. Satış konusu taşınmazın vasfı tarla olarak tescillidir. Ancak parsel üzerinde; bir adet cam konstrüksiyon plastik çatılı sera,bir adet plastik tünel sera, bir adet plastik sulama havuzu, bir adet su kuyusu ve sera kenarında muhtelif tür ve yaşlarda meyve ağaçları bulunmaktadır. Taşınmazın toprak yapısı kumlu-tınlı, derin ve yarı geçirgen toprak yapısında, düz ve taşsızdır. Taşınmaz sulu tarım alanı olup, serada örtüaltı biber tarımı yapılmaktadır. Taşınmazın kadastral yolu mevcut olup kuş uçuşu Çevreli mahallesine 0,5 km. Demre İlçe Merkezine 16 km, sahile 2,2 km. ve sebze haline 18 km mesafelidir.

Adresi : Çevreli Mahallesi Köyönü mevkiindeki Tarla Vasfındaki Taşınmaz Demre/Antalya

Yüzölçümü : 3.553,06 m2

Kıymeti : 8.941.023,15 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:43

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:43

Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 10:43

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İli, Demre İlçesi, Çevreli(TIRMISIN) Mahallesi, Düden Mevkii, 101 Ada, 1024 Parsel sayılı taşınmaz Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanındadır. Satış konusu taşınmazın vasfı tarla olarak tescillidir. Taşınmaz keşif tarihi itibariyle boş halde, üzerinde tarımsal eylemin yapılmadığı ham toprak vasfındadır. Devlet Su İşleri taşkın kanalına sınırdır. Taşınmaz toprak yapısı kumlu-tınlı, derin ve yarı geçirgen toprak yapısında, düz ve taşsızdır. Üzerinde ağaç, yapı vb. herhangi bir muhdesat bulunmamaktadır. Kuş uçuşu Çevreli mahallesine 1,5 km. Demre İlçe Merkezine 15 km, sahile 1,7 km. mesafededir. Doğu cephesi dağ ile kapalı olup, deniz manzarası ve kadastral yolu yoktur.

Adresi : Çevreli Mahallesi Düden mevkiindeki Tarla Vasfındaki Taşınmaz Demre/Antalya

Yüzölçümü : 1.668,32 m2

Kıymeti : 2.168.816,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 11:43

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 11:43

Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 11:43

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İli, Demre İlçesi Çevreli(TIRMISIN) Mahallesi, Düden Mevkii, 101 Ada, 1026 Parsel sayılı taşınmaz Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım Alanındadır.Satış konusu taşınmazın vasfı tarla olarak tescillidir. Taşınmaz keşif tarihi itibariyle boş halde, üzerinde tarımsal eylemin yapılmadığı ham toprak vasfındadır. Parsel üzerinden toprak çekme işlemi yapılmak suretiyle doğal yapısı bozulmuş, çukur alanlar açılmıştır. Taşınmaz toprak yapısı kumlu-tınlı, derin ve yarı geçirgen toprak yapısında, ve taşsızdır. Üzerinde ağaç, yapı vb. herhangi bir muhdesat bulunmamaktadır. Kuş uçuşu Çevreli mahallesine 1,6 km. Demre İlçe Merkezine 15 km, sahile 1,6 km. mesafededir. Doğu cephesi dağ ile kapalı olup, deniz manzarası ve kadastral yolu yoktur

Adresi : Çevreli Mahallesi Düden mevkiindeki Tarla Vasfındaki Taşınmaz Demre/Antalya

Yüzölçümü : 402,24 m2

Kıymeti : 362.016,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 13:37

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 13:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 13:37

Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 13:37

06/01/2026

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

