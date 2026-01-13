İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI

Gayrimenkul Satış İhalesine Konu Vakıf Taşınmazın S. No İl İlçe Mahalle Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü(m2) Taşınmazın fiili durumu Hisse Miktarı Satılık Hisse Miktarı m2 Satışa Esas Muhammen Bedeli (TL.) Geçici Teminat (TL) 1 İstanbul Eyüpsultan Cezri Kasım Bahçeli ahşap ev 65 30 555,02 Taşınmaz üzerinde tek katlı bir yapı bulunduğu, 67 parseldeki yapının yaklaşık 109 m2 bina işgali bulunmaktadır Tam 555,02 17.000.000,00 510.000,00

1-) Yukarıda evsafı yazılı vakıf taşınmazları, belirlenen muhammen bedel üzerinden 30.01.2026 günü saat 10:00 da Taksim-Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi No: 2 Beyoğlu/İstanbul adresindeki İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü (7. katta) satışı yapılacaktır.

2-) Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için hizalarında yazılı geçici teminatı ile şahıs olarak ihaleye girecekler için nüfus cüzdanı sureti, adres beyanı ile birlikte, şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faliyet Belgesi ile İmza Sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri ile birlikte ihale başlangıç saatine kadar İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Yatırım Emlak Şube Müdürlüğüne müracaat edip, evrakları ile birlikte teminatlarını yatırmaları gerekmektedir.

3-) Geçici Teminat Mektubu veya Geçici Teminat Bedelinin Yatırıldığına Dair Makbuz; veya geçici bedelinin Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü adına Vakıf Katılım Taksim Şubesinde bulunan (TR21 0021 0000 0020 0034 1000 06) numaralı İdare hesabına en geç 29.01.2026 tarihinde saat:16,00 kadar yatırmaları gerektiği, (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.

4-) Şahıs ve şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde, noterden tasdikli ortaklık beyannamesi getirmeleri gerekmektedir.

5-) Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere işbu ilan ile tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

6-) İhale 2886 Sayılı Devlet İhale yasasının ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

7-) İhaleye çıkarılan taşınmazların satışı ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve taşınmazın satış bedeli üzerinden kanuni ilan bedeli ile tapudaki ferağ muamaleri alıcıya aittir.

8-) Hisseli taşınmazlarda hissedarların şufa hakkı saklıdır.

9-) İhalede satışı üzerinde kalan şahıs ve şirket süresi içerisinde ferağ işlemlerinin tamamlanmadığı takdirde geçici teminatları bütceye irad kaydedilir. Şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere alınmazlar.

10-) İhaleye çıkartılan taşınmazın ihalede oluşacak bedeller vergi, resmi harç ve diğer satış masrafların tamamı peşin alınacaktır.

11-) Geçici teminatların geri ödemeleri, katılımcıların Banka hesap numaralarına aktarılacaktır.(Banka hesap İban numarası olmayanların herhangi bir bankandan hesap açtırması gerekmektedir.)

12-) Satış ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğünde görülebilir. İLAN OLUNUR

