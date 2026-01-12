T.C.

NİZİP 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2025/120 Esas 30.12.2025 NİZİP 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

"Kilis İli, Kilis/Merkez İlçesi, Demirışık Mah., Cilt No:137, Hane:68, Birey Sıra No:6'da nüfusa kayıtlı, Fatma ve Ahmed'den olma, 10/03/1975 doğumlu,50608884212 T.C. kimlik no'lu Ali Müslim'in "Müslim" olan soyadının "Avcı" olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, nüfus kayıtlarına bu şekilde TESCİLİNE," karar verilmiş olmakla karardan herhangi bir menfaati olanların ilanın yayınlanma tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememizin yukarıdaki dosyaya müracaatları ilanolunur.

Basın No: ILN02379448 #ilan.gov.tr