T.C.

KONYA 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/14 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, ZİVECİK Mahallesi, 6811 Ada, 12 Parsel, A) Tapu Kayıt Bilgileri:Keşfi yapılan taşınmazın, dosya içerisindeki tapu kayıtlarında Konya İli, Karatay İlçesi, Zivecik K Mahallesi, cilt 25 sahife 3006' de 6811 ada12 parsel numarasında 37.502,77 m2 ana taşınmaz alanlı ve " Tarla " vasıflı taşınmazın B) Adres Bilgileri: Keşfi yapılan taşınmaz; Zivecik Mahalle Merkezinden kuş uçuşu 8,20 km güneydoğusunda konumludur.C) Zeminde Mevcut Yapılar, Müştemilatlar ve Taşınmazın Özellikleri: Keşfe konu 6811 ada12 parsel 37.502,77 m2 yüzölçümüne sahip olup, geometrik olarak dikdörtgen şeklini andırmaktadır. Taşınmaz düz ve eğimsiz vaziyette olup verimli bir toprak yapısına sahiptir. Taşınmaz kıraç vaziyettedir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı ve muhdesat olmayıp üzeri boş vaziyettedir. Parsel sınırlarını belirten herhangi bir imalat bulunmamaktadır. Taşınmaz güneydoğu yönünden kadastral yola cephesi olup diğer yönlerden komşu parseller ile çevrili vaziyettedir.

Adresi : Zivecik Mahallesi No: Karatay / KONYA

Yüzölçümü : 37.502,77 m2

İmar Durumu :Keşfe konu taşınmazın Karatay Belediyesi yazısı ekinde taşınmazın 1:25.000 ölçekli Nazım İmar Tarım Sahasında yer aldığı beyan edilmiştir.

Kıymeti : 4.250.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: 3083 Sayılı Yasanın 6.maddesi gereğince kısıtlıdır ve TEK Lehine 7263,64 m2 İrtifak Hakkı şerhleri vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 11:14 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 10/03/2026 - 11:14

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

