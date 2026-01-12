İLAN

T.C. BAYBURT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/82 Esas

Davacı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında;

Bayburt merkez ve köylerinde bulunan taşınmazların maliki olan davalı Selma Kostik'e tebligat yapılamadığından, ilanen tebliğine karar verilmiştir.

2024/82 esas sayılı dosyasının Duruşma Günü: 11/03/2026 günü saat: 11:00'e bırakılmış olup, iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi, tensip zaptı ve bilirkişi raporu ile duruşma tutanağının tebliğ edilmiş sayılacağı, ayrıca tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemlerine karşı idare yargıda iptal ve maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği, süresinde dava açılmadığı veya yürütmenin durdurulması davası alınmadığı takdirde kamulaştırma işleminin devam edeceği ve tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde varsa cevaplarını ibraz etmeniz gerektiği ilanen tebliğ olunur.

