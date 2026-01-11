T.C.ÖMERLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2025/326 Esas

DAVALILAR : SEKİNE GİRÇEK 45247715140 İsmail ve Fatma kızı, 02/06/1946 doğumlu

Dava vekili tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalı Sekine GİRÇEK mernis adresinin UYAP sistemi üzerinden yapılan sorgulamada adresinin "boş" olduğu anlaşıldığından tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve eklerine karşı cevap verme süreniz 2 (iki) haftadır. 2 (iki) haftalık cevap verme süresi içinde cevap vermemeniz halinde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız cevap dilekçesi ile tüm delillerinizi hangi vakıanın delili olduğunu da belirtmek zorunda olduğunuz, elinizde bulunan belgeleri dilekçenize eklemeniz başka getirilecek dosya ve belgeleri dilekçenizde belirtmeniz gerektiği aksi takdirde söz konusu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı,

Durusma Günü: 11/02/2026 günü saat: 10:45'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde HMK 147 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.07/01/2026

Basın No: ILN02378168 #ilan.gov.tr