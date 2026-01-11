T.C. VAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN İLAN





ESAS NO : 2025/1874 Esas ADLİ YARDIMLIDIR

Mirasçı Hakkari İli, Hakkari/Merkez İlçesi, Bulak Mah/Köy, Cilt:1, Aile:6, Sıra:48'da nüfusa kayıtlı, 25/04/1975 Hakkari doğumlu Celal ve Asya'dan olma 31018655234 TC kimlik numaralı Ali Yılmaz ÖZKAN'a gerekçeli karar ve vasiyetname ekli olup tebliğ edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. İla 31. Maddeleri gereğince adı geçen mirasçının "Müteveffa tarafından düzenlettirilen ve zarf içerisinde gönderilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında tarafınıza yapılan bildirimden itibaren mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından, mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa bir ay içinde mahkememiz bu dosyasına sunulacak dilekçe ile itiraz edilmez ise lehine ölüme bağlı tasarrufla mirasçı atanması veya belirli mal bırakma vasiyeti yapılan kişi ya da kişilere talepleri halinde ve ayrıca dava açmaları halinde atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduklarını gösteren bir belge verileceği hususu tebliğ ve ihtar olunur." şerhi ile ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02379073 #ilan.gov.tr