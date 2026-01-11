T.C.

ANKARA BATI 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



ESAS NO : 2024/230 Esas

İHBAR OLUNAN : 1- FERHAT DOĞANCI (T.C. : 40738041692)

İHBAR OLUNAN : 2- HACI ÖMER ÖZEN (T.C. : 35848177676)

Davalılar Ferhat DOĞANCI ile Hacı Ömer ÖZEN'in dava dilekçesinde yazılı adreslerine ile yapılan araştırmalar neticesinde emniyet tarafından mahkememize bildirilen adreslerine yapılan tebligatların iade döndüğü ve tüm araştırmalara rağmen adreslerinin belirlenememesi nedeniyle dava dilekçesi, ihbar dilekçesi, bilirkişi ek raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili Eryaman 46224 ada 1 parsel S.S. Sümeyra KYK adına kayıtlı iken yüklenici Metromülk ... Şirketi ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi akdedildiği, müvekkilinin yükleniciye isabet eden A Blok 33 numaralı konutu 13.08.2003/6161 yevmiye numaralı resmi senetle satın aldığını, parasını nakden ödediğini, tapu müdür ve memurunun yüklenici şirket yetkilileri ile anlaşmalı olarak resmi senedi sahte düzenlediklerini, 11. Noterlik Başkatibinin de birlikte hareket ettiğini, taşınmazın yevmiye defterindeki sütunların boş bırakıldığını, aynı taşınmaza ilişkin Murat Eroğlu isimli şahsa yapılan satışın da sahte olarak düzenlendiğini, 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/206 esas, 2009/507 karar sayılı davasında tapu kaydının iptaline karar verildiğini, kararın Yargıtay denetiminden geçerek kesinleştiğini, müvekkilinin taşınmazda hiç tasarrufta bulunamadığını, bu nedenle dava tarihinden geriye doğru 10 yıl için yoksun kalınan 12.000 TL kira alacağı ile2009/507 karar sayılı dosyada ödenen harç, karşı vekalet ücreti ve yargılama masraflarının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Maliye Hazinesi vekili tarafından mahkememize sunulan 11/04/2025 tarihli ihbar dilekçesi ile dava konusu olaya ilişkin olarak sorumlu oldukları tespit edilen Müdür Hacı Ömer ÖZEN ile VHKİ Ferhat DOĞANCI'ya davanın ihbar edilmesini talep etmiştir.

Mahkememizce alınan bilirkişi ek raporunda; dava konusu Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Eryaman Mahallesi, 46224 Ada, 1 Parselde, A Blok, 8. Kat, 33 numaralı meskenin dava tarihi itibariyle değeri 189.263,00-TL olduğu belirlenmiş olup,

Bilirkişi raporuna karşı HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız,

Mahkememizin duruşma günü olan 05/03/2026 tarihinde saat 09:15'desulh için gerekli hazırlığı yapması, duruşmaya gelen davacının talebi üzerine yargılamaya yokluğunda devam edildiğinde yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği muvaffakatı aranmaksızın davacının iddiasını genişletebileceği veya değiştirebileceği; dilekçesinde gösterdiği ancak henüz sunmadığı belgeleri ibraz etmek veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi için gerekli açıklamayı yapması(HMK 139, 140/5 ) tebligatın son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacağı ( 7201 s Kanun 31 )ilanen tebliğ olunur. 02/12/2025

Basın No: ILN02378267 #ilan.gov.tr