İLAN

T.C. UŞAK 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/2 Esas

07.01.2026

Konu: Gaiplik İlanı Hazine Ve Maliye Bakanlığı ile Uşak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bülent GÜNGÖR. arasında mahkememizde görülmekte olan Mülkiyet (Taşınır Maldan Kaynaklanan) davası nedeniyle;TMK'nun 588. Maddesinde belirtilen 10 yıllık süre dolması nedeniyle aşağıda adı geçen tapu maliki hakkında davacı Hazine tarafından gaiplik karar verilmesi istenmiş MK'nun 588/2. Fıkrası göndermesiyle uygulanacak olan MK'nun 33. Maddesi gereğince üçer ay ile iki yaptırılmasına karar verilmiş olup;

Uşak 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin2011/896 E. 2011/1289 K. Sayılı dosyasında, Uşak ili Merkez ilçesi Aybey mahallesi (eski Köme) 1106 ada 11 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden Mehmet oğlu Alaettin ,Ayşe kızı Halime ,Ayşe kızı Ayşe ,Ethem oğlu Mustafa, Ethem kızı Alime , Ethem kızı Ayşe,Ethem karısı Refiye, İlyas oğlu Hüseyin, Osman Tiritzade, Hamit karısı Feride (,Hamit karısı Emine ,İlyas karısı Emine ve İlyas oğlu Hüseyin' e e Uşak Defterdarı Abdullah Kırım'ın kayyım olarak atanmasına karar verildiği, adı geçenler hakkında bilgisi bulunan kişiler ve hak sahibi olduğunu ileri sürenlerin mahkememize ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay süre içinde bilgi vermeleri, mahkememize başvurmaları, aksi takdirde adı geçenlerin gaipliğine karar verileceği, ölüme bağlı hakları aynen gaibin ölümü ile ispatlanmış sayılacağı, mirasın devlete geçeceği ihtar/ilan olunur. 07.01.2026 GAİP ADI SOYADI : Alaettin

BABA ADI : Mehmet

GAİP ADI SOYADI : Ayşe

ANNE : Ayşe

GAİP ADI SOYADI : Mustafa

BABA ADI : Ethem

GAİP ADI SOYADI : Alime

BABA ADI : Ethem

GAİP ADI SOYADI :Ayşe

BABA ADI :Ethem

GAİP ADI SOYADI : Refiye

KOCA ADI : Ethem

GAİP ADI SOYADI : Zehra

BABA ADI : Hacı Ali

GAİP ADI SOYADI : Hüseyin

BABA ADI : İlyas

GAİP ADI SOYADI :Osman Tiritzade

GAİP ADI SOYADI : Feride

KOCA ADI : Hamit

GAİP ADI SOYADI : Emine

KOCA ADI :Hamit

GAİP ADI SOYADI : Emine

KOCA ADI :İlyas

GAİP ADI SOYADI : Hüseyin

BABA ADI:İlyas

Basın No: ILN02379163 #ilan.gov.tr