İLAN
T.C. UŞAK 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2026/2 Esas
07.01.2026
Konu: Gaiplik İlanı Hazine Ve Maliye Bakanlığı ile Uşak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bülent GÜNGÖR. arasında mahkememizde görülmekte olan Mülkiyet (Taşınır Maldan Kaynaklanan) davası nedeniyle;TMK'nun 588. Maddesinde belirtilen 10 yıllık süre dolması nedeniyle aşağıda adı geçen tapu maliki hakkında davacı Hazine tarafından gaiplik karar verilmesi istenmiş MK'nun 588/2. Fıkrası göndermesiyle uygulanacak olan MK'nun 33. Maddesi gereğince üçer ay ile iki yaptırılmasına karar verilmiş olup;
Uşak 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin2011/896 E. 2011/1289 K. Sayılı dosyasında, Uşak ili Merkez ilçesi Aybey mahallesi (eski Köme) 1106 ada 11 parsel sayılı taşınmaz maliklerinden Mehmet oğlu Alaettin ,Ayşe kızı Halime ,Ayşe kızı Ayşe ,Ethem oğlu Mustafa, Ethem kızı Alime , Ethem kızı Ayşe,Ethem karısı Refiye, İlyas oğlu Hüseyin, Osman Tiritzade, Hamit karısı Feride (,Hamit karısı Emine ,İlyas karısı Emine ve İlyas oğlu Hüseyin' e e Uşak Defterdarı Abdullah Kırım'ın kayyım olarak atanmasına karar verildiği, adı geçenler hakkında bilgisi bulunan kişiler ve hak sahibi olduğunu ileri sürenlerin mahkememize ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay süre içinde bilgi vermeleri, mahkememize başvurmaları, aksi takdirde adı geçenlerin gaipliğine karar verileceği, ölüme bağlı hakları aynen gaibin ölümü ile ispatlanmış sayılacağı, mirasın devlete geçeceği ihtar/ilan olunur. 07.01.2026 GAİP ADI SOYADI : Alaettin
BABA ADI : Mehmet
GAİP ADI SOYADI : Ayşe
ANNE : Ayşe
GAİP ADI SOYADI : Mustafa
BABA ADI : Ethem
GAİP ADI SOYADI : Alime
BABA ADI : Ethem
GAİP ADI SOYADI :Ayşe
BABA ADI :Ethem
GAİP ADI SOYADI : Refiye
KOCA ADI : Ethem
GAİP ADI SOYADI : Zehra
BABA ADI : Hacı Ali
GAİP ADI SOYADI : Hüseyin
BABA ADI : İlyas
GAİP ADI SOYADI :Osman Tiritzade
GAİP ADI SOYADI : Feride
KOCA ADI : Hamit
GAİP ADI SOYADI : Emine
KOCA ADI :Hamit
GAİP ADI SOYADI : Emine
KOCA ADI :İlyas
GAİP ADI SOYADI : Hüseyin
BABA ADI:İlyas
