Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/1187 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1187 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bayraklı İlçe, MANSUROĞLU Mahalle/Köy, 8476 Ada, 5 Parsel, 27 Nolu B.B.

Adresi : Mansuroğlu Mahallesi, 1593/1 Sokak, No:10, İnce Plaza, 3.Kat, D:27 Bayraklı / İzmir

Yüzölçümü : 2.685,72 m2

Arsa Payı : 24/2390

İmar Durumu : Belediyeden gelmiş evrak ve eklerine göre konu parsel 1/1000 uygulama imar planına göre 1.00 Emsalli Yençok: 10 kat, toplam yapı inşaat alanı: 8758.70 m2lik M Koşullu Yönetici Merkez Alanında kalmaktadır. 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında rezerv yapı alanında bulunmamaktadır

Kıymeti : 5.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Beyan Taşınmaz Üzerinde Yönetim Planı: 25/03/2010 - 02/04/2010 tarih 3299 yevmiye

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/04/2026 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/04/2026 - 15:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 15:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

