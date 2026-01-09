İ L A N

T.C. ERDEMLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/488 Esas

Konu : Gaiplik İlanı FATMA ŞİRVAN AKGÜL ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen RAFET YÜZGEÇ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 19.06.2025

GAİP

TC KİMLİK NO : 23347964200

ADI SOYADI : RAFET YÜZGEÇ

BABA ADI : ÖMER

ANA ADI : FATMA

DOĞUM TARİHİ : 01/07/1935

DOĞUM YERİ : BERGAMA

İKAMETGAH ADRESİ :

Basın No: ILN02257032 #ilan.gov.tr