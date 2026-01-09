İ L A N
T.C. ERDEMLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2025/488 Esas
Konu : Gaiplik İlanı FATMA ŞİRVAN AKGÜL ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen RAFET YÜZGEÇ gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 19.06.2025
GAİP
TC KİMLİK NO : 23347964200
ADI SOYADI : RAFET YÜZGEÇ
BABA ADI : ÖMER
ANA ADI : FATMA
DOĞUM TARİHİ : 01/07/1935
DOĞUM YERİ : BERGAMA
İKAMETGAH ADRESİ :
