T.C. BÜYÜKÇEKMECE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.90605480-2024/759-Ceza Dava Dosyası 07.01.2026

İLAN VARAKASI

DAVACI :K.H.

SANIK : CEMAL YILMAZ, Salih ve Şerife oğlu, 23/08/1986 POSOF doğumlu, ARDAHAN, POSOF, Derindere mah/köy nüfusunda kayıtlı. Mehterçeşme Mah. 2006. Sok. No:17 İç Kapı No:2 Esenyurt/İSTANBUL adresinde oturur. T.C. Vatandaşı. T.C. Kimlik No:63610393214

SUÇ : Karşılıksız Yararlanma

SUÇ TARİHİ : 10/02/2021 / 01/04/2021

SUÇ YERİ : ESENYURT-BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL

KARAR TARİHİ : 06/11/2025

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda; sanığın üzerine atılı Karşılıksız Yararlanma suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan TCK.nun 163/3 maddesi gereğince neticeten 1 Yıl 10 Ay 15 Gün Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına karar verildiğine dair gıyabında verilen kararın tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş olduğundan, 7201 sayılı kanunun 28. maddesi uyarınca tebligatın ilanen yapılasına ve ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren iki hafta içinde tebliğ edilmiş sayılacağına ve tebliğden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize doğrudan bir dilekçe verilmesi, ya da beyanın tutanağa geçirilmek üzere mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunularak, yasa yoluna başvuracak kişi mahkememiz yargı sınırı dışında bulunuyorsa Mahkememize ulaştırılamak üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilerek ya da tutanağa geçirilmek üzere bulunduğu yerdeki Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi zabıt katibine beyanda bulunarak, taraf cezaevinde bulunuyor ise Mahkememize iletilmek üzere bulunduğu yer cezaevi müdürlüğüne bir dilekçe verilerek mahkememiz kararına karşı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yoluna müracaat edebileceği, bu şekilde süresi içerisinde istinaf yasa yoluna müracat etmediği taktirde hükmün kesinleşeceği TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.07.01.2026

