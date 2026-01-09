Örnek No:55*

T.C.

ANTALYA

4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/18 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya ili, Kepez ilçesi, Beşkonaklılar Mah, 26935 ada 2 parseldeki arsa vasıflı, 1.200,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz satılacaktır.

Adresi : Beşkonaklılar Mah. 26935 Ada 2 Parsel Kepez / ANTALYA

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrık nizam max 4 katlı 0.60 emsalli ticaret konut alanı olarak planlıdır

Kıymeti : 17.769.488,70 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 12:03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 12:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 12:03

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 12:03

25/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02378277 #ilan.gov.tr