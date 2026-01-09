Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

2025/3854 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/3854 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ELVAN Mahalle/Köy, 46086 Ada, 1 Parsel, C Blok 3. Kat 15 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Daire fiili durumu itibari ile 3 oda, salon, mutfak, banyo tuvalet, antre, kiler, ebeveyn banyosu, soyunma odası ve 2 balkondan oluşmaktadır. Dairenin Net alanı 146,72m2 dir.Dairenin içinde M.K. isimli kiracı ikamet etmektedir.SATIŞA KONU TAŞINMAZ KAYDINDA 20/11/2024 TARİHLİ B. K. LEHİNE 10/11/2024 BAŞLANGIÇ TARİHLİ 5 YIL MÜDDETLE 300.000,00 TL KARŞILIĞINDA KİRA ŞERHİ BULUNDUĞU GÖRÜLMEKLE, ALMAYA İSTEKLİKLERİN BU ŞERHLE BİRLİKTE ALMAYI KABUL EDECEĞİ VE KİRA SÜRESİ SONUNA KADAR TAHLİYESİNİ İSTEYEMEYECEĞİ HUSUSLARI KATILIMCILARIN BİLGİSİNE SUNULUR

Adresi : Süvari Mahallesi, 1771. Cadde, LinariaSitesi, C Blok, No:3C/15 Etimesgut / ANKARA

Yüzölçümü : 9.979,00 m2 Arsa Payı : 8000/9979000

İmar Durumu :Etimesgut Belediyesi Mücavir Alan sınırlarında kaldığı, 1/1000 ölçekli imar planına göreEmsal:1,55 ve Yükseklik en çok 12 katlı olacak şekilde Konut Alanı olarak ayrıldığıanlaşılmıştır

Kıymeti : 6.000.000,00 TL KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Detaylı şerh ve beyanlar tapu kaydında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/03/2026 - 12:00

Bitiş Tarih ve Saati : 25/03/2026 - 12:00

06/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

