İSTANBUL İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

İLANEN TEBLİGAT

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü ve Büyükçekmece İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kesilmiş idari para cezası yaptırım kararları, adreslerinden ayrıldıktan ve yeni adreslerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmediğinden tebliğ edilememiştir.

Aşağıda özeti belirtilen idari para cezası yaptırım kararı ve diğer kararlar 7201 Sayılı tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31. Maddelerine göre ilanen tebliğ olunur.



SIRA NO

ADI SOYADI/FİRMA ADI

ADRESİ İLGİLİ KANUNUN MADDESİ CEZA MİKTARI

(TL) KARAR TARİH VE NO

YAPTIRIMI UYGULAYAN İDARE

1

Bilal GÜNEŞ İnceğiz Mah. Mera Çıkmazı No:14 Çatalca/İSTANBUL 5403 Sayılı Kanun 21 (a)

1.710,00 TL

07.11.2025

Tarih ve 21814518 İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü 2 Şengül ERKUT Yeni Mah. 26233 Sokak No:16 İç Kapı No:13 Merkez/ADIYAMAN 5403 Sayılı Kanun 21 (a) 7.700,00 TL 13.02.2025 tarih ve 18028842 İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü 3 Ahmet BİÇAKÇİ Sultançiftliği Mah. Ordu Cad. No:1 İç Kapı No:1 Sultangazi/İSTANBUL 5403 Sayılı Kanun 21 (a) 1.006,00 TL 24.01.2025 tarih ve 17652678 İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü 4 Asker SALMAN Balıkyolu Mah. Ozanlar Cad. No:119/2 Esenyurt/İSTANBUL 5403 Sayılı Kanun 21 (a) 433,00 TL 24.01.2025 tarih ve 17652632 İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü 5 Furkan CİHANGİR Kaleiçi Mah. Şehit Uzay Kişin Sokak Şakir Aytekin Apt. B Blok No:6B İç Kapı No:10 Çatalca/İSTANBUL 5403 Sayılı Kanun 21 (a) 7.190,44 TL 03.01.2025 tarih ve 17375929 İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü 6 İsmet KORKUSUZ Malkoçoğlu Mah. 301. Sokak No:42 İç Kapı No:3 Sultangazi/İSTANBUL 5403 Sayılı Kanun 21 (a) 1.749,00 TL 21.01.2025 tarih ve 17632052 İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü 7 Hakan TAT Duısburg/Almanya Federal Cumhuriyeti 5403 Sayılı Kanun 21 (a) 133.111,88 TL 14.05.2025 tarih ve 19224583 İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü 8 Zübeyde GÖZÜBÜYÜK Eyüpsultan Mah. Zühal Sokak No:1 İç Kapı No:31 Sancaktepe/İSTANBUL 5403 Sayılı Kanun 21 (a) 1.575.000,00 TL 06.02.2025 tarih ve 17792701 İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü 9 İsmail ÖZTÜRK Dizdariye Mah. Enver Paşa Cad. Kadakal İş Hanı No:5 İç Kapı No:24 Büyükçekmece/İSTANBUL 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı, Gıda ve yem Kanununun 24. Maddesinin 4. Fıkrasına aykırı faaliyetten dolayı kanunun 40. Maddesinin 1. Fıkrası (ı) bendine göre 262.477,00 TL 18.09.2025 tarih ve 21088298 Büyükçekmece İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü 10 Şenyıl ASLAN 75. Yıl Mah. 1338 Sokak No:14 İç Kapı No:9 Sultangazi/İSTANBUL 5403 Sayılı Kanun 21 (a) 7.700,00 TL 13.02.2025 Tarih ve 18028974 İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü

Basın No: ILN02377901 #ilan.gov.tr