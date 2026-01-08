PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Resmi İlan Haberleri

T.C. TAŞLIÇAY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ocak 2026 , 00:01 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2026 , 00:07
Giriş Tarihi :09 Ocak 2026, 00:00 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2026, 00:07
T.C.
TAŞLIÇAY
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2025/132
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN YERİN BULUNDUĞU YER: Ağrı ili, Taşlıçay ilçesi, Yeltepe Köyü114 ada 190 parsel sayılı taşınmaz.
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MALİKİN ADI-SOYADI: MEHMET TEKİN
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Davalı malik adına kayıtlı Ağrı ili, Taşlıçay ilçesi, Yeltepe Köyü114 ada 190 parsel sayılı taşınmazın üzerinden geçirilen enerji nakil hattı nedeniyle taşınmazın 14,47 m²'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/132 esası ile dava açılmıştır.2962 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10/4 maddesi uyarınca ilan olunur.30.12.2025

Basın No: ILN02377474 #ilan.gov.tr