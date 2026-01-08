T.C.

TAŞLIÇAY

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO:2025/132

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN YERİN BULUNDUĞU YER: Ağrı ili, Taşlıçay ilçesi, Yeltepe Köyü114 ada 190 parsel sayılı taşınmaz.

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI:TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MALİKİN ADI-SOYADI: MEHMET TEKİN

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Davalı malik adına kayıtlı Ağrı ili, Taşlıçay ilçesi, Yeltepe Köyü114 ada 190 parsel sayılı taşınmazın üzerinden geçirilen enerji nakil hattı nedeniyle taşınmazın 14,47 m²'lik kısmı üzerinde daimi irtifak hakkı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/132 esası ile dava açılmıştır.2962 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10/4 maddesi uyarınca ilan olunur.30.12.2025

