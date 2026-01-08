İ L A N

T.C. MENDERES 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/153 Esas

MALİYE HAZİNESİ ileÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI İZMİR KAYYIMLIK BÜROSU arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; İzmir ili, Menderes ilçesi, Bulgurca Mahallesi 149 ada 12 parsel (eski 10 ada 10 parsel), 218 ada 84 parsel (eski 541 parsel), 218 ada 83 parsel (eski 1998 parsel), 218 ada 24 parsel (eski 2101 parsel) maliki "Zarife" payının yönetimi amacıyla İzmir Defterdarlığının yönetim kayyımı olarak atanma tarihinden itibaren 10 yıllık yasal sürenin dolması ve bu süre içerisinde hiçbir hak sahibinin ortaya çıkmaması nedeniyle gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olup, adı geçeni bilen, tanıyan ve görenlerin mahkememizin yukarıdaki dosyasına ilan tarihinden itibaren başvurmaları, aksi takdirde ilgilinin gaipliğine karar verileceği hususu TMK.nun 33/2 maddesi gereğince 2. KEZ İLAN olunur. 05.01.2026

