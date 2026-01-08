T.C.

KEŞAN

4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.69618728-2024/1-Ceza Dava Dosyası 06.01.2026

İLAN

Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan sanık BARZAN HÜSEYİN MUHAMMED (Hüseyin ve Suat oğlu, 1986 IRAK doğumlu) hakkında yapılan yargılama sonucunda mahkememizin 12.09.2025 tarih, 2024/1 Esas ve 2025/370 Karar sayılı ilamı ile sanık hakkında Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan 5237 sayılı TCK'nın 66/1-e, 67/4 maddeleri ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 223/8. maddesi uyarınca düşmesine karar verilmiş olup, sanığa tebliğ işlemi gerçekleşememiştir.

1-İşbu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereği Türkiye geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde, bir internet haber sitesinde ve basın ilan kurumu ilan portalında eş zamanlı olarak bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 2 hafta süre içinde Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere kanun yoluna başvurabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02377083 #ilan.gov.tr