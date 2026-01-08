BARTIN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/1600 Esas

KARAR NO : 2024/1010

Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı dosyasında verilen 22.05.2024 tarihli karar ile "Davanın KABULÜ İLE; 74 AT 937 plakalı araçtakiORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİYLE GİDERİLMESİNE, Dava konusu taşınırda yapılacak satışın 2004 sayılı İİK'nun 123-136 maddeleri gereği UMUMA AÇIK OLARAK AÇIK ARTIRMAYOLUYLA YAPILMASINA " karar verilmiş olup gerekçeli kararın adresi tespit edilemeyen davalı Ali ve Ülviye oğlu 01.01.1971 d.lu İSMAİL AKMAN adına tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 31/12/2025

