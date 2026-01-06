İLAN

T.C. İstanbul Anadolu 24. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/610 Esas

DAVALI : ESİN TAŞATAR Seyitömer Mah. Hüseyin Kazım Sk. Birlik Apt. No:3/6 Fatih/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 sayılı HMK 122 ve 127.ve 129 maddeleri gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde cevap dilekçesini sunmanız, HMK.116,117. maddeleri gereğince varsa ilk itirazlarınızı cevap dilekçesinde ileri sürmeniz, HMK. 128. maddesi gereğince bu süre içerinde cevap dilekçesini sunmadığınız taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş ve HMK.131 maddesi gereğince ilk itirazları ileri sürme hakkını kaybetmiş sayılacağınız, dosyanın 05/03/2026 günü saat: 09:35'da mahkememizde ön inceleme duruşması yapılacaktır.Taraflar sulhe teşvik edileceğinden sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği,davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgeler hakkında gereken açıklamayı yapmanız,bu hususların yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı hususu ihtaren ve ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02375705 #ilan.gov.tr