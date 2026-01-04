PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Resmi İlan Haberleri

T.C.KANDIRA SATIŞ MEMURLUĞU

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Ocak 2026 , 00:02 Güncelleme Tarihi :05 Ocak 2026 , 00:31
Giriş Tarihi :05 Ocak 2026, 00:00 Güncelleme Tarihi :05 Ocak 2026, 00:31

T.C.KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/65 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/65 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ŞEREFSUNGUR Mahalle 130 Ada, 62 Parsel
Yüzölçümü : 8.107,45 m2 Kıymeti : 6.461.989,41 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 10:28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:28
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2026 - 10:28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 10:28

31/12/2025

Basın No: ILN02375088 #ilan.gov.tr