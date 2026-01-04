"İ L A N"

T.C.

KAYSERİ

10. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/33

DAVACI : SEVİL GÜLER-47974440302

VEKİLİ : Av. ADNAN DANIŞ

DAVALI : TALAT BERK GÜLER-18179758332

DAVA : Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)

ASIL DAVA TARİHİ : 05/09/2024

BİRLEŞEN DAVA TARİHİ : 20/01/2025

Davalının MERNİS adresinin bulunmaması, yapılan araştırmalar neticesinde tespit edilen adreslere yapılan tebligatın iade döndüğü ve tebligata yarar başkaca açık adresinin tespit edilememesi nedeniyle, "ADRESİ MEÇHUL" kabul edilerek, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince davalı Talat Berk GÜLER'e asıl dava dilekçesinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Asıl ve birleşen dava yönünden tahkikat ve sözlü yargılama duruşması 01/04/2026 günü saat 10:15'e bırakılmış olup; "Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği hususu" TK 31. Maddeye göre ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tarafınıza tebliğ yapılmış sayılacağı İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 26/12/2025

