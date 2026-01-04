T.C. GÖLBAŞI 1. SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

GÖLBAŞI (ANKARA)1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



Sayı :2024/4 Ort. Gid. Satış

Davacı Tayfun Büyük vekili Av.Sinem Şibil Çiftçi tarafından davalılar Kadriye Çelikve arkadaşları aleyhine açılan dava sonucunda, Ankara ili Gölbaşı ilçesi Kızılcaşar Mahallesi 112262 ada 11 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olarak açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında; dava konusu taşınmazın maliklerinden davalılar HÜSAMETTİN BENK çocukları Ali Benk ve Alpay Benk adına çıkarılan bilirkişi raporunun tebliğ edilemediği, yapılan araştırmalardan da tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden bilirkişi raporunun dailanen tebliğine karar verilmiş olmakla,Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Kızılbey-İmar Mahallesi, 112262ada, 11 parseli teşkil eden, 1.080,00 m2 miktarlı "ARSA" Nitelikli ana taşınmazdır. Taşınmazın değeri:16.200.000,00 TL'dir. Yukarıda adları yazılı olan davalılara, İş bu bilirkişi raporunun gazetede ilanından itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 7201 Sayılı Kanunun 28,29 ve 31 maddeleri uyarınca tebliğ olunur.

_____________________________________________________________________________________________________

Adres:GÖLBAŞI(ANKARA) 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Ayrıntılı Bilgi: NECİBEGÜL BURAN Satış Memuru

Basın No: ILN02374939 #ilan.gov.tr