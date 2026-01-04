T.C.

GAZİANTEP 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.80758343-2025/334-Ceza Dava Dosyası 30.12.2025 Konu :

İ L A N

Mahkememizce sanık ABDULRAHMAN BAKKAR hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçunu işlediğinin sübut bulması nedeni ilesonuç olarak sanığın 12 YIL 6 AY HAPİS VE 125.000 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, karar verildiği, gerekçelikararının Mohamad ve Fadıa oğlu, 02/01/1986 İDLİP doğumlu olan sanık ABDULRAHMAN BAKKAR'e adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 5271 sayılı CMK' nun 273/1. maddesi uyarınca takip eden 2 hafta içerisinde mahkememize bir dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile ilgili Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz edebileceği, itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 30/12/2025

Basın No: ILN02375098 #ilan.gov.tr