T.C. ERZİNCAN SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

ERZİNCAN

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2025/33 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/33 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzincan İl, Merkez İlçe, Taksim Mahalle/Köy, Ahurcuk Mevkii, 2115 Ada, 2 Parsel,

Adresi : Taksim Mah. Erzincan

Yüzölçümü : 1.749,96 m2

İmar Durumu :Var , Yola Mesafesi 5 m, İnşaat cephesi 35.89 m, İnşaat Derinliği 20.99 m , Komşuya mesafesi 3 m, Saçak seviyesi 9.5 m , İnşaat tarzı Ayrık nizam konut alanıdır. 3 kat Taks:0,35 Kaks:1,05 dir.

Kıymeti : 19.705.123,56 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 10:30

Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:30

31/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02375162 #ilan.gov.tr