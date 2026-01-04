T.C. ERBAA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/510 Esas

İLAN METNİ

Davacı , HALUK DOĞRU ile Davalılar , AYFER KARAGÖL, AYSEL HACIOĞLU, AYSUN ŞAHİN, AYŞE YILDIRIM, AYTEN GÜRELDİ, ERÇİN AKGÜL, FATMA AY, FUAT OTAÇ, GÖKHAN KILINÇ, HAMİDE GÜNDOĞAN, HASAN KARAGÖL, HÜLYA ŞENEL, KEMAL OTAÇ, MEMNUNE AKGÜL, MURAT KARAGÖL, NEDİME KARAGÖL, NEŞE HACIOĞLU, NİHAL KARTAL, NURŞEN DİNÇER, PENPE BAŞARA, SEHER AKGÜL, SEVGİ YILMAZ, YETKİN AKBOLAT arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Tapu Dışı Satın Almaya Dayalı) davası nedeniyle;

Tokat İli, Erbaa İlçesi, Tokat ili Erbaa İlçesi Bağpınar Köyü 175 ada 34 parselde bulunan tarla niteliğindeki taşınmazın 1.500m² zilyetlik yoluyla davacı Vecdi Doğru Haluk Doğru ve ailesi tarafından yaklaşık 65-70 yıldır düzenli olarak nizasız ve fasılasız malik sıfatıyla zilyet olduğunun tespitine ve adlarına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup;yukarıda belirtilen taşınmazda hak iddiasında bulunan kişi ve kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri ya da malik Ayfer Karagöl, Aysel Hacıoğlu, Aysun Şahin, Ayşe Yıldırım, Ayten Güreldi, Erçin Akgül, Fatma Ay, Fuat Otaç, Gökhan Kılınç, Hamide Gündoğan, Hasan Karagöl, Hülya Şenel, Kemal Otaç, Memnune Akgül, Murat Karagöl, Nedime Karagöl, Neşe Hacıoğlu, Nihal Kartal, Nurşen Dinçer, Penpe Başara, Seher Akgül, Sevgi Yılmaz, Yetkin Akbolat karşı açacakları tapu iptali tescil davasını mahkememize bildirmeleri, aksi takdirde yargılamaya devamla davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği TMK'nın 713/4 maddesi uyarınca üçüncü kişilere İLANEN TEBLİĞ olunur.20.11.2025

