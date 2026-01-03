T.C. BAKIRKÖY 7. İCRA DAİRESİ

2025/3362 ESAS

İİK' NUN 153.MADDESİ GEREĞİ MUHTIRADIR

Lehinize tesis edilmiş İpoteğin terkini için borçlu tarafından aleyhinize İİK.'un 153. maddesi hükmü gereğince yapılan icra takibinde,

Mersise kayıtlı adresinize İİK m.153 uyarınca hazırlanan muhtıra tebliğe çıkarılmış, adresin yıkılmış olduğu gerekçesiyle tebligat iade gelmiştir. Tüzel kişiler yönünden adres araştırması yapılamayacağı gerekçesiyle(Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2020/12-255 E. 2020/1002 K.) adres araştırması yapılmaksızın işbu muhtıranın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İpotek bedeli dosyamıza depo edilmiş olmakla, iş bu muhtıranın tarafınıza tebliğinden itibaren 30 gün (15 gün ilavesi ile) gün içinde dairemize müracaat ederek ipotek bedelini almanız ve ipoteği fek etmeniz, ipotek bedelini almaktan ve ipoteği fek etmekten kanunen geçerli bir mazeretiniz olmaksızın imtina ettiğiniz takdirde İİK.'un 153. maddesi hükmü gereğince İcra Tetkik Mercii Hakimliğince ipoteğin fek edileceği hususu ihtaren ve ilanen tebliğ olunur. 02/01/2026

İPOTEKLİ TAŞINMAZ

İpotek Borçlusu : KEMAL DENİZ, 73018032172 TC Nolu,

Reis Mah. 9165/1 Sk. No:19 İç Kapı No:3 Karabağlar / İZMİR

İpotek Alacaklısı : EMSAN İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİ VE EV ARAÇ GEREÇLERİ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 3340054220 VERGİ NOLU

Ankara Bulvarı Üçgen Mevkii B Blok No.49 Merkez / DENİZLİ

Tapu Sicil Müdürlüğü : BAYINDIR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

İl / İlçe : İZMİR İLİ BAYINDIR İLÇESİ

Mahalle / Köy : HACIİBRAHİM MAHALLESİ AKÇAKAYA MEVKİİ

Ada : 567

Parsel : 39

Bağımsız Bölüm : ZEYTİNLİK NİTELİKLİ ANA TAŞINMAZ

İpotek Tarih ve Yevmiye : 03/08/1999 TATİH 1389 YEVMİYE

İpotek Bedeli : 2.000,00 TL

Dosyaya Yatırılan Miktar : 2.000,00 TL

Basın No: ILN02375157 #ilan.gov.tr