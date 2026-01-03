T.C.

ANKARA 11. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO: 2024/311

Davacı Ahmet ÖZTÜRK ile davalı Prijic SELMA GORNJİ arasında mahkememizde görülmekte olan boşanma davasında A0762344 pasaport numaralı SELMA PRIJIC'e tebligat yapılamadığı ve tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesinin tebligat kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı vekili dava dilekçesinde; tarafların müvekkilinin Bosna Hersek'te eğitim gördüğü yıllarda tanışıp 13/05/2015 tarihinde evlendiğini, müşterek çocuklarının olmadığını, davalının Türkiye'de kaldığı sürelerde evlilikleri boşunca devamlı olarak huzursuzluklar çıkardığını, müvekkilinin 2017 tarihinde Ankara 2. Aile Mahkemesinde boşanma davası açtığını ancak davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği, tarafların artık karı koca hayatını ve evlilik birliğini sürdürmelerinin imkanının ve faydasının kalmadığını, bu nedenlerle haklı davalarının kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmesini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.HMK.nun 127. maddesi uyarınca davalının dava dilekçesi ile eklerinin tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesini HMK.nun 129. maddesinde yazılı unsurları da içerir şekilde ve ilk itirazlarıyla birlikte ekleri de dahil olmak üzere ve davacı sayısından bir fazla nüsha olarak vermesine, aksi halde HMK'nun 119-317 maddeleri gereğince yokluğunuzda yargılamaya devam olunacağı ve karar verileceği ; Tebligat kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra dava dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.01/12/2025

