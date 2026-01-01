T.C. İSTANBUL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/351 Esas

Konu: gaiplik ilanı

DAVACI: VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

VEKİLİ: Av. HATİCE KAYA

DAVALI: MALİYE HAZİNESİ İZAFETEN İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ

VEKİLİ: Av. EBRU BİLİR

DAVA: Gaiplik ve Devir

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile MALİYE HAZİNESİ İZAFETEN İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Davacı vekili dava dilekçesinde; İstanbul ili, Fatih ilçesi, Canbaziye Mahallesinde bulunan, 1332 Ada, 3 Parsel sayılı, 49,00 m² yüzölçümlü, İbrahim Paşa Camii Şerifi Müezzini Meşruta Vakfından ''ahşap ev'' vasıflı taşınmazın 3/4 hissesinin Hasan kızı Ümmügülsüm, 1/4 hissesinin Salih kızı Fatma adlarına 06/05/1946 tarihli kadastro tespitiyle kayıtlı olduğunu, uzun zamandan beri sahipsiz kalan taşınmazın mutasarrıfı tarafından şimdiye kadar intikal talebinde bulunulmadığını, mahallinde yapılan araştırmada da adı geçen şahısların tanınmadığının tespit edildiğini, tapu kaydında herhangi bir işlem yapılmamış olup ölü oldukları ve mirasçılarının bulunmadığının tespit edildiğini beyanla taşınmazın tamamının 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 17. maddesi gereği ''İbrahim Paşa Camii Şerifi Müezzini Meşruta Vakfı'' adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiş olmakla; T.M.K.nun 33 Maddesi gereğince gaipler hakkında bilgileri olan kimselerin ilan tarihinden itibaren 6 aylık müddet içerisinde mahkememizin 2024/351 Esas sayılı dosyasından bahis ile mahkememize bilgi vermeleri, gaipler hayatta ise keza adresinin de bildirilmesi hususu İLAN OLUNUR. 21.02.2025

GAİPLER: İstanbul ili, Fatih ilçesi, Canbaziye Mahallesinde bulunan, 1332 Ada, 3 Parsel sayılı, 49,00 m² yüzölçümlü, İbrahim Paşa Camii Şerifi Müezzini Meşruta Vakfından ''ahşap ev'' vasıflı taşınmazın 3/4 hissesinin Hasan kızı Ümmügülsüm, 1/4 hissesinin Salih kızı Fatma

Basın No: ILN02374778 #ilan.gov.tr