İLAN

T.C. DEVELİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Develi 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2023/253 Esas sayılı dosyasında müteveffa Mehmet Yıldız ve Mehmet Kale mirasçıları vekili tarafından davalı İbrahim Gümüş aleyhine Kayseri ili, Develi ilçesi, Gaziköy Mahallesinde kain 0 ada 3066 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının iptali ile mirasçılık payları doğrultusunda müvekkilleri adına tesciline karar verilmesine yönelik olarak açılan davada, davalı İbrahim Gümüş mirasçısı Veli Gümüş'ün; " HMK. 139. Maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz." ihtarını içerir ön inceleme tensip zaptının tebliğ yerine geçerli olmak üzere Veli Gümüş'e ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02373862 #ilan.gov.tr