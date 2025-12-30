İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İNCESU BELEDİYESİ TAŞINMAZ SATIŞI İLANI

Belediyemize ait, ilçemiz mahallelerinde bulunan ve aşağıda bilgileri verilen taşınmazların satışı, 14.01.2026 tarihinde saat 14.00'da Belediyemiz Hizmet Binası'nda encümen huzurunda gerçekleştirilecektir. Listede yer alan taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 45. Maddesi hükümlerine göre açık arttırma usulü ile satılacaktır. Aşağıda belirtilen taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri, www.incesu.bel.tr adresinden veya İncesu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

NO Mahalle Ada Parsel Cinsi

Niteliği Parsel Alanı (m2)





Hissesi



Bulunduğu Kat



Bağımsız Bölüm No



Net Alan

(m2)



Brüt Alan

(m2)



Arsa Payı





Geçici Teminat Muhammen Bedel İmar Durumu 1 Garipçe 3574 1 Arsa 487.12 Tam - - - - - 40.000,00 750.000,00 Konut 2 Garipçe 3574 2 Arsa 485.04 Tam - - - - - 40.000,00 750.000,00 Konut 3 Garipçe 3574 3 Arsa 485.51 Tam - - - - - 40.000,00 750.000,00 Konut 4 Bahçesaray 1134 10 Arsa 674,56 Tam - - - - - 60.000,00 1.200.000,00 Konut 5 Vali İhsan Aras 3473 3 Arsa 522,93 Tam - - - - - 150.000,00 3.500.000,00 Konut + Ticaret 6 Tahirini 257 3 Arsa 819,87 Tam - - - - - 30.000,00 660.000,00 Konut 7 Tahirini 257 4 Arsa 819,40 Tam - - - - - 30.000,00 660.000,00 Konut 8 Karamustafapaşa 2066 22 Arsa 158,66 Tam - - - - - 100.000,00 2.500.000,00 Konut + Ticaret 9 Furunönü 2646 1 Arsa 685,88 Tam - - - - - 50.000,00 980.000,00 Konut 10 Karahüyük 171 3 Arsa 388,58 Tam - - - - - 25.000,00 410.000,00 Plan Dışı 11 Vali İhsan Aras 2634 3 Ticaret 5531,77 Tam ZK 2 181,95 195,14 195/2765 175.000,00 TL 4.250.000,00 TL Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 12 Vali İhsan Aras 2634 3 Ticaret 5531,77 Tam ZK 3 181,88 195,14 195/2765 175.000,00 TL 4.250.000,00 TL Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 13 Vali İhsan Aras 2634 3 Ticaret 5.531,77 Tam ZK 4 181,95 195,14 195/2765 175.000,00 TL 4.250.000,00 TL Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 14 Vali İhsan Aras 2634 3 Ticaret 5.531,77 Tam ZK 5 187,15 200,57 201/2765 175.000,00 TL 4.250.000,00 TL Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı. 15 Vali İhsan Aras 2634 3 Ticaret 5.531,77 Tam ZK 6 181,95 195,14 195/2765 175.000,00 TL 4.250.000,00 TL Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 16 Vali İhsan Aras 2634 3 Ticaret 5.531,77 Tam ZK 7 181,95 195,14 195/2765 175.000,00 TL 4.250.000,00 TL Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 17 Vali İhsan Aras 2634 3 Ticaret 5.531,77 Tam ZK 8 181,95 200,90 201/2765 175.000,00 TL 4.250.000,00 TL Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 18 Vali İhsan Aras 2634 3 Ticaret 5.531,77 Tam ZK 11 136,80 148,32 148/2765 125.000,00 TL 3.250.000,00 TL Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı. 19 Vali İhsan Aras 2634 3 Ticaret 5.531,77 Tam ZK 12 136,74 148,32 148/2765 125.000,00 TL 3.250.000,00 TL Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 20 Vali İhsan Aras 2634 3 Ticaret 5.531,77 Tam ZK 13 140,77 148,31 148/2765 125.000,00 TL 3.250.000,00 TL Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı. 21 Vali İhsan Aras 2634 3 Ticaret 5.531,77 Tam ZK 14 136,80 148,31 148/2765 125.000,00 TL 3.250.000,00 TL Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 22 Vali İhsan Aras 2634 3 Ticaret 5.531,77 Tam ZK 15 136,80 148,31 148/2765 125.000,00 TL 3.250.000,00 TL Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı 23 Vali İhsan Aras 2634 3 Ticaret 5.531,77 Tam ZK 16 136,81 150,42 150/2765 125.000,00 TL 3.250.000,00 TL Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı



İhaleye iştirak edenler tarafından ihale dosyasındaki tüm dokümanlar ve şartnamenin her sayfasının imzalanması gerekmektedir. İhale Şartnamesinin Ekleri ile Temini ve Bedeli: İhale şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale dosya bedeli 1.000,00 TL (bin Türk Lirası) olup, İncesu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir. Katılımcı, yatırmış olduğu dosya bedelinin yattığını gösterir makbuz fotokopisini, idareye "Aslının Aynıdır " diye tasdik ettirdikten sonra, diğer parsellerin ihalesine katılmak için kullanabilir. İhale katılımcılarının belirtilen evrakları Karamustafa Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi No:17 İncesu/Kayseri adresindeki İncesu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne ihalenin yapılacağı tarihte en geç saat 12:30'a kadar teslim etmesi gerekmektedir. Burada belirtilmeyen hususlara ilişkin olarak idari şartnamede belirtilen şartlar geçerlidir. Komisyon ihaleyi yapma ya da yapmama hakkına sahiptir.

Basın No: ILN02372980 #ilan.gov.tr