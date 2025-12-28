T.C.ALİAĞA

4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.20282821-2024/13-Ceza Dava Dosyası 24.12.2025

İLAN

SANIK : ŞEHMUS HINKI, Abdulgani ve Emel oğlu, 01/01/1989 SURİYE doğumlu, Postane Durağı Ballıkuyu Konak/ İZMİR adresinde oturur.

SUÇ : İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 17/03/2017

SUÇ YERİ : İZMİR/ALİAĞA

KARAR TARİHİ : 25/06/2025

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık hakkında İnfaz Kurumuna veya Tutukevine Yasak Eşya Sokma suçunda yapılan yargılama sonucunda düşme kararı verildiği ve sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla kararın sanığa 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28/1. maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup iş bu ilan metni yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, istinaf merciinin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi olduğu, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Aliağa 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ne veya Aliağa 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere en yakın asliye ceza mahkemesine verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle istinaf yolu açık olmak üzere karar ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02371592 #ilan.gov.tr