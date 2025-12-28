T.C. EREĞLİ 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

EREĞLİ(KONYA) 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2025/36-Karar No : 2025/611

İLAN METNİ

Mahkememizinyukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/10/2025 tarihli ilamı ile;Dolandırıcılık suçundan sanıkMehmet ve Hatice kızı 01/12/1977 İstanbul DoğumluEdirne- Havsa–Şerbettar Mah./Köy Köy Nüf.K.lı (T.C.Kimlik No: 42565895240) Dilek AKÇAY hakkındaki kamu davasının yapılan açık yargılaması sonucunda, Mahkememizin Görevsizliğine dosyanın yetkili ve görevli Ereğli (Konya) Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesinekarar verilmiş olup, gıyabi karar tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiş olduğundan,Kararın 7201 sayılı tebligat kanunun 28. ve müteakip maddeleri gereğince gazete ve internet haber sitesinde ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya Zabıt Katibine beyanda bulunarak zapta geçirmek suretiyle Ereğli (Konya) Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz kanun yolu açık olmak üzere,aksi takdirde kararınkesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02370561 #ilan.gov.tr