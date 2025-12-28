T.C ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a. maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ve kira bedeli artırımı yapılması suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. .

2-Kiraya konu Taşınmazların Muhammen Kira Bedelleri, geçici teminatları ve ihale saatleri tablodadır.

S. No Taş. M²'si İhaleye Konu Taşınmazın Adresi Kira Süresi (Yıl) Yıllık Kira Bedeli ₺ Toplam Kira Bedeli ₺ Geçici Teminat ₺ Cayma Tazminatı ₺ İhale Saati 1 1.973,41 Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi No:9 Belediye Sosyal Tesisleri (Restoran) 3 12.000.000-+KDV 36.000.000-+KDV 1.080.000- 3.600.000- 10:00

İhale 22/01/2026 tarihindeBelediye Encümen Toplantı Salonundayapılacaktır.

4-İHALEYE GİREBİLMEŞARTLARI

İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler de aşağıdaki şartlar aranır.

4.1-Gerçek Kişilerden: a) Nüfus cüzdanı sureti, b) İkametgah İlmühaberi, c) Geçici ve Cayma Tazminatı

d) Sabıka Kaydı, e) İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesi, f) İmza Sirküsü, g) Oda Kaydı, h) Vergi Kaydı, ı) Alanya Belediyesi'ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı.i) KapalıTeklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dökümanının) satış bedelinin ödenmesine mütakip,idareden alınacak "İhale Dökümanı Satış Belgesi" k) Yer Görme Belgesi

4.2-Tüzel Kişilerden: a) Yetki Belgesini b) Tebligat için Adres Beyanı (Telefon. Faks ve Elektronik posta adresi) c) Şirket Yetkilisinin Nüfus Cüzdanı suretlerini d)İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesini c) Geçici Teminat ve Cayma tazminatı f) Ticaret Sicil Gazetesi (son güncel hali ve şirket ortaklarının hepsinin de yazılı olduğu şekilde olacak) tasdikli olarak, g) Yetkilinin İmza Sirküsü, h) Şirket Yetkilisinin Sabıka Kaydını, ı) Oda kaydı, j) Vergi kaydı, k) Alanya Belediyesi'ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı.l)Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin (İhale Dökümanının) satış bedelinin ödenmesine mütakip,idareden alınacak "İhale Dökümanı Satış Belgesi" m) Yer Görme Belgesi

4.3- Ortak girişim olması halin de ortak girişimi oluşturacak gerçek veya. Tüzel kişilerin Noterden ortaklık anlaşmasını ve her biri için hazırlanacak belgeleri vermeleri şarttır.

4.4- Derneklerden Ticaret Sicil Gazetesi ve Oda Kaydı istenmez

5-Geçici teminat ve Cayma tazminatı mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğü tahsilat veznesine yatacaktır. Cayma tazminatı Kira Sözleşmesinin imzalanmasından sonra iade edilecek olup, Sözleşme imzalanmadığı takdirde irat kaydedilecektir.

6- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.

7-İhaleye girecekler istenen şartnamede ve yukarıda belirtilen evrakları 21.01.2026 günü Saat: 16,00' ye kadar sıra numaralı alındı makbuzları karşılığında Cumhuriyet Mahallesi Eğriköprü Caddesi No:66 - Alanya/Antalya adresinde bulunan İhale Komisyon Başkanlığına (Alanya Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü) verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta yolu ile gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek teklifin 21.01.2026 günü saat 16.00'yakadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. İhale Komisyon Başkanlığına verilen tekliflerin herhangi bir sebeple geri alınamayacağı ilan olunur. Faks veya internet ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. İhaleye girecekler için Dosya ücreti 5.000,00.₺ -(KDV dâhil) dir.

8-İhaleye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.

İLAN OLUNUR

