ÇİĞLİ VERGİ DAİRESI MÜDÜRLÜĞÜ

1- Gayrimenkullerin bulunduğu mahalle, cadde, sokak, kapı ve daire numarası:

Sasalı Mah.Çiğli /İzmir

2- Gayrimenkullerin durumu, tapu kaydı, varsa kadastro çapı, evsafı ile hususi vasıfları, müştemilat ve eklentileri: :İzmir İli Çiğli İlçesi Sasalı Mah. 174 ada 1 parsel toplam 2.680,00 m² yüz ölçümüne sahip arsadır. Üzerinde herhangi bir yapılaşma yoktur. Üçgen bir yapıda olup eğimsiz bir arazi yapısına sahiptir. Taşınmazın kuzey ve doğu cephesi yolla,diğer cepheleri komşu parseller ile çevrilidir. Taşınmaz üzerinde ekili dikili ürün bulunmamaktadır. Taşınmazın sınırlarını belirleyici herhangi bir unsur bulunmamaktadır. Taşınmaz İzmir 2 Nolu TVKBK 29.12.2020 tarihli ve 1021 kararı ile 3.derece doğal sit alanı olarak belirlenmiştir.

3- Gayrimenkuller üzerindeki mükellefiyetler ve henüz vadesi gelmemiş rehinler: - - -

4-Satışın Gayrimenkul Üzerindeki Hangi Haklarla Birlikte Yapılacağı:- - -

5- Gayrimenkullerin artırılmasına esas olmak üzere satış komisyonunca biçilen rayiç değer:

40.000.000,00 TL (KDV, Damga Vergisi ve Tapu Harcı alıcıya aittir)

6- Artırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı: Gayrimenkullere biçilen rayiç değerlerin %7,5 nispetinde 3.000.000,00 TL tutarında teminat alınması gerekmektedir.

Teminat olarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10. maddesinin 1-4 üncü bentlerinde yazılı bulunan ; para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat "Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksaniyle değerlendirilir." kabul edilecektir.

7- Gayrimenkullerin satışının yapılacağı yer, gün ve saat: İzmir Defterdarlığı Konak Mah.Cumhuriyet Bulvarı No:7 K:7 Konak/İzmir ,29.01.2026 – Saat: 10.30-10.40

8- İlgilenenler Gayrimenkul Satış şartnamelerini Çiğli Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servisinden (3. kat) alabileceklerdir

9- Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun 29.01.2026 günü, saat 10.00'a kadar Satış Komisyonu Başkanlığına ibraz edilmesi gerekmektedir.

Gayrimenkulün ihale edilmesi halinde alınan teminat ihale bedelinden mahsup edilecektir. Malın alınmasından vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Kanun kapsamında doğacak yükümlülükler teminattan mahsup edilecek ve mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutar doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.

10- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75'ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılarak; gayrimenkul, aynı mahalde, 05.02.2026 tarihinde aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.

11 - İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

Yukarıda yazılı hususlar dışında başka bir bilgi almak isteyenler Çiğli Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

İsmail ÖZBEK

Vergi Dairesi Müdürü

