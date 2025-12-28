BATMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BATMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Dosya No : 2018/195 Esas, 2023/141 Karar

Davalılar : 1-SİLTANİ AYDIN : Yakıtlı (Zivialikan) Köyü Merkez/ Batman

2-TALİP GEZİCİ : Yusuf oğlu 1979 doğumlu, Habichtstr. 96 Hamburg 22305 Almanya

3-HAMDULLAH TÜZÜN : Halil oğlu 1974 doğumlu,Yakıtlı (Zivialikan) Köyü Merkez/ Batman

4-EMRULLAH TÜZÜN : Halil Oğlu, 1966 doğumlu, Yakıtlı (Zivialikan) Köyü Merkez/ Batman

Konu : Gerekçeli Karar ile Davacı İdarenin Temyiz Başvuru Dilekçesinin Tebliği

Davacı Maliye Hazinesi tarafından, arasında Siltani AYDIN, Talip GEZİCİ, Hamdullah TÜZÜN ile Emrullah TÜZÜN'ün de bulunduğu davalılar aleyhine Batman İli Merkez İlçesi Yakıtlı(Zivialikan) Köyü 128 parselin tapusunun iptali ile hazine adına tesciline yönelik mahkememize açılan Tapu İptali ve Tescil davasında 02.03.2023 tarihli Gerekçeli Karar ile davanın reddine karar verildiği, davacı idare tarafından verilen 08.03.2024 tarihli, davacı hazinenin iddiasını ispat edecek herhangi bir delil sunmadığı olgusunun Yargıtay Bozma ilamına aykırı olduğu, davalı tarafın imar ve ihya ile zilyetlik hususunu ispat edemedikleri içerikli dilekçeyle kararın bozulması için Temyiz Kanun Yoluna başvurulduğu, Gerekçeli Karara karşı ilan tarihinden 7 gün sonra 15 gün içinde Temyiz Kanun Yoluna başvurulabileceği, Temyiz Başvuru Dilekçesine karşı 2 hafta içinde cevap dilekçesi verebileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.

