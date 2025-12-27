Örnek No:55*

T.C.BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/355 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/355 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmaz Tapu Kaydında; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi, 7719 ada 6 parsel, 5.441,57 m² arsa üzerinde, ana gayrimenkul "Arsa" niteliği ile kayıtlı, "Dubleks Daire" nitelikli, B blok, 19 nolu bağımsız bölüm, 3. ve çatı katta, 45/4443 cilt/sayfa no ve 25360/2176628 arsa payı ile (1/1) hisse oranında satışa konudur.

Adresi: Akçalar Mahallesi, Yokuş Sokak, B blok, No:12B/19 Nilüfer/ Bursa

Bağımsız Bölüm Özellikleri;

• Taşınmaz dubleks nitelikli olup bina girişine göre sol yan ve arka cephedelidir.

• Taşınmaz mimari projesine göre 3. Katı salon, mutfak, 1 adet oda, banyo, wc,1 adet balkon ve antre-hol; çatı katında 3 adet oda, banyo, duş, hol ve teras bölümlerinden oluşmaktadır.

• Taşınmaz mimariprojesine göre;136,4m²(3. Kat:71,4+çatı katı:65) net alanlı ve1 adet 15,50 m²alanlı balkon dahil 175 m² brüt kullanım alanına ve 18,5 m² teras alanına sahiptir.

•Giriş kapısı çelik, iç kapıları panel ahşap ve pencereleri PVC doğramadır.

• Salon ve oda zeminleri laminant parke, mutfak ve hol zeminleri seramik kaplı, duvarlar saten boyalı ve tavanlar kartonpiyer+plastik boyalıdır. Islak hacimleri seramik kaplıdır.

• Taşınmaz iç mekan olarak bakımlı durumdadır.

• Taşınmaz keşif anında boştur.

• Fiili durumu dubleks daire olarak kullanılmaktadır.

Kıymeti : 4.500.000,00 TLKDV Oranı : %1

Bu yazılanlar özet bilgilerdir. Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi - Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur.

Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 10:35 Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 10:35 Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2026 - 10:35

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02371744 #ilan.gov.tr