T.C. İSTANBUL 18. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2025/634 Esas

LEHİNE VASİYET YAPILAN: ANKİNE BARKİVYAN-Zaruhi ve Ovakim'den olma, 1321 (hicri) doğumlu

Mahkememizden verilen 16/12/2025 tarih ve yukarıda numarası yazılı duruşma zaptında; ''Lehine vasiyet yapılan Ankine Barkivyan'ın yapılan araştırmalara göre tebliğe elverişli adresi tespit edilemediğinden vasiyetnamenin ilgiliye ilanen tebliğine, tebliğ masraflarının suçüstü ödeneğinden karşılanmasına,'' dair karar verilmiş olup;

Türk Medeni Kanununun 596. Maddesi gereği, mahkememize tevzi edilen müteveffa İBRAHİM NURETTİN OSMA'ya ait İstanbul 13. Noterliğinin 14/07/1967 tarih 15253 yevmiye nolu Düzenleme Şeklinde Vasiyetnamenin açılıp okunmasında "Hiç bir hile tehdit tazyik cebir maddi ve manevi baskı ve tesir altında kalmaksızın kemali serbesti ve Kuvveyi akliyem yerinde olduğu halde aşağıdaki yazılı şekilde vasiyet ediyorum. Şöyleki: Her fani gibi vukuu vefatımda terekemden zuhur edecek olan varlığımdan ve tapu sahibi ve hissedarı bulunduğum İstanbul'da bakırköy zeytinlik mahallesin fişekhane sokağında vaki ve kain 60/2 kapı numaralı öz deniz apartmanı ismi ile maruf bulunan apartmandaki bodrum katı'mı zaruhi ile ovakimden olma 1321 doğumlu ANKİNE BARKİVYAN'a vasiyet ediyorum. Son arzu ve vasiyetim bundan ibarettir." şeklinde olduğu görülmekle, müteveffa tarafından düzenlettirilen ve yukarıda yazılı vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat 05/03/2026 günü saat 09:53'de duruşmaya gelmeniz gerektiği; duruşmaya gelmediğiniz takdirde vasiyetnameyi kabul etmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

