YALOVA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

DÜZELTME KARARININ İLANEN TEBLİĞİ

İlan tarihinden itibaren Kadastro Müdürlüğünde Askıda bulunan Düzeltme raporunda belirtilen gerekçelerle Yalova İli Termal İlçesi Akköy Köyünde bulunan 118 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 no.lu parsellerde vuku bulan sınırlandırma hatasının rapor ekindeki krokide gösterildiği şekilde ve 118 ada 1 parselin tapuda kayıtlı yüzölçümünün 411.16 m² olarak düzeltilmesi yönünde verilen karar taşınmaz maliklerinden Abobaker ElsHawadfy Mohamed Elfıky Khashaba'nın adres bilgilerine ulaşılamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Yalova Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleşeceği hususu ilanen duyurulur.

Basın No: ILN02368695 #ilan.gov.tr