Örnek No:55*

T.C.

DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/29 Satış

Taşınmazın Gazete Veya İnternet Haber Sitesi İlanı

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/29 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

1.Taşınmaz;Denizli Honaz Kaklık 333 Ada 1 Parsel - Yüzölçüm: 1.162 m2Kıymeti: 4.667.775,00 TLKDV: %10 İmar: Ayrık Nizam, 2 Kat, Konut Alanı, Ön 5 m, yan ve arka 3 m, Taks 0,30 ve Kaks 0,60

1.Artırma Başlangıç: 21/04/2026 - 10:01 - Bitiş: 28/04/2026 - 10:01 2.Artırma Başlangıç: 26/05/2026 - 10:01 - Bitiş: 02/06/2026 - 10:01

2.Taşınmaz;Denizli Honaz Kaklık 333 Ada 2 Parsel - Yüzölçüm: 836 m2Kıymet: 2.695.645,00 TL KDV: %10 - İmar: Ayrık Nizam, 2 Kat, Konut Alanı, Ön 5 m, yan ve arka 3 m Şerhler: Yusuf've Rukiye Yalçın İn 3/8 Er Hisselerinin Yarı İntifaları Osman Sabit Kızı Aysel Yalçın A Aittir

1.Artırma Başlangıç: 21/04/2026 - 11:11 - Bitiş: 28/04/2026 - 11:11 2.Artırma Başlangıç: 26/05/2026 - 11:11 - Bitiş: 02/06/2026 - 11:11

3. Taşınmaz;Denizli Honaz Kaklık 333 Ada 5 Parsel - Yüzölçüm: 536 m2 Kıymet: 2.559.515,00 TL KDV: %10 - İmar : Ayrık Nizam, 2 Kat, Konut Alanı, Ön 5 m, yan ve arka 3 m

1.Artırma Başlangıç: 21/04/2026 - 12:20 - Bitiş: 28/04/2026 - 12:20 2.Artırma Başlangıç: 26/05/2026 - 12:20 - Bitiş: 02/06/2026 - 12:20

4. Taşınmaz; Denizli Honaz Kaklık 334 Ada, 2 Parsel - Yüzölçüm: 1.212 m2 Kıymet: 3.402.187,50 TL KDV: %10 - İmar: Ayrık Nizam, 2 Kat, Konut Alanı, Ön 5 m, yan ve arka 3 m, Taks 0,30 ve Kaks 0,60

1.Artırma Başlangıç: 21/04/2026 - 13:31 - Bitiş: 28/04/2026 - 13:31 2.Artırma Başlangıç: 26/05/2026 - 13:31 - Bitiş: 02/06/2026 - 13:31

23/12/2025

Basın No: ILN02368979 #ilan.gov.tr